Мінфін оприлюднив дефіцит держбюджету

За підсумками січня 2010 року дефіцит державного бюджету України становив 1,623 млрд. грн., у тому числі дефіцит загального фонду - 2,363 млрд. грн. Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з наданою інформацією, в січні ц.р. до держбюджету надійшло 15,095 млрд. грн., що на 12,5%, або 1,678 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року. Касові видатки держбюджету в січні ц.р. становили 16,782 млрд. грн., що на 53,9%, або 5,878 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року.

Зокрема, податкові надходження до держбюджету становили 11,72 млрд. грн., що на 23,3%, або 2,212 млрд. грн., більше, ніж сума надходжень у січні 2009 року, неподаткові - 2,78 млрд. грн. що на 20,3%, або 706,1 млн. грн., менше аналогічного показника минулого року.

У січні ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло 12,457 млрд. грн., або 100,4% від тимчасового розпису Мінфіну на січень 2010 року. Порівняно з січнем минулого року сума надходжень збільшилась на 37,4%, або 3,388 млрд. грн. Касові видатки загального фонду держбюджету становили 14,863 млрд. грн., або 91,8% від тимчасового розпису на січень ц.р., що перевищує аналогічний показник минулого року на 55,2%, або 5,287 млрд. грн.

Касові видатки держбюджету соціального спрямування становили 7,684 млрд. грн., у тому числі із загального фонду - 7,215 млрд. грн., що на 57,2%, або 2,625 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року. Зокрема, це витрати на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 3,41 млрд. грн., у тому числі із загального фонду - 3,256 млрд. грн., що на 55,3%, або 1,16 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року; поточні виплати населенню (пенсії, допомоги, стипендії) - 4,274 млрд. грн., у тому числі із загального фонду - 3,958 млрд. грн., що на 58,8%, або 1,466 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року.

Перерахування до Пенсійного фонду із загального фонду держбюджету в січні становили 3,692 млрд. грн. (100% від тимчасового розпису на січень ц.р.).

У січні на підтримку місцевих бюджетів із держбюджету було перераховано 5,52 млрд. грн. (3,538 млрд. грн. - дотація вирівнювання, 1,981 млрд. грн. - субвенції та додаткові дотації).

За рахунок повернення кредитів до держбюджету в січні 2010 року надійшло 72,1 млн. грн., у тому числі до загального фонду - 43,4 млн. грн. У січні з держбюджету надано кредитів на суму 7,1 млн. грн.

У січні 2010 року зведений бюджет виконано з профіцитом у 423,1 млн. грн. Доходна частина зведеного бюджету становила 19,644 млрд. грн., що на 11,6%, або 2,043 млрд. грн., більше, ніж у січні минулого року, видаткова - 19,287 млрд. грн., що на 36,5%, або 5,155 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року.

Погашення основної суми боргу по загальному фонду держбюджету в січні ц.р. становило 493,1 млн. грн. Сума погашення внутрішнього боргу - 141,4 млн. грн., зовнішнього боргу - 351,7 млн. грн. Державні запозичення до загального фонду держбюджету були здійснені на внутрішньому ринку в обсязі 1,167 млрд. грн.

Залишки готівкових коштів із держбюджету в січні 2010 року зросли на 60,3 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - знизилися на 862,7 млн. грн.

Від приватизації державного майна в січні 2010 року до держбюджету надійшло 30,6 млн. грн.