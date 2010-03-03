Погода на завтра

Завтра вночі на півдні та сході України місцями очікується невеликий мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9°, на півдні 0-5° морозу, на Південному узбережжі Криму 1-3° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 9° тепла, у Карпатах 1-5° морозу.

У Київській області у четвер опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.