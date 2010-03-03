Як очищувати воду під час повені

АК “Київводоканал” просить у столичної влади невідкладно виділити з бюджету міста 13 млн. грн. на закупівлю реагентів для забезпечення в умовах повені якісної очистки питної води, що подається населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний інженер “Київводоканалу” Анатолій КОВАЛИШИН на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації.

За його словами, високі показники забрудненості води в річках Дніпро та Десна в повеневий період потребуватимуть використання високих доз реагентів для очищення води та отримання питної води гарантованої якості.

“Всього необхідно створити запаси реагентів на суму понад 13 млн. грн. Слід зазначити, що через вкрай складне фінансове становище, в якому перебуває “Київводоканал”, коштів для проведення розрахунків з постачальникам реагентів товариство не має, про що вже КМДА повідомлено”, - сказав А.КОВАЛИШИН.

Він наголосив, що фінансування слід забезпечити терміново, оскільки реагенти поставляються на Дніпровську водопровідну станцію по залізничних коліях, які підпадають в зону можливого затоплення.

“Прохання, Анатолію Костянтиновичу, допомогти з фінансами, щоб ми виконали необхідний запас реагентів”, - звернувся А.КОВАЛИШИН на колегії до головуючого першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Чиновник у свою чергу висловив переконання, що ці кошти включені у підписане Київським міським головою доручення щодо фінансування протипаводкових заходів в місті, яке передбачає виділення з бюджету загалом 20 млн. грн.

“Я думаю, що ПАДАЛКА (керівник Головного фінансового управління КМДА – УНІАН) виконає доручення, і обов’язково ви отримаєте гроші і на реагенти, і на завершення ремонту плавучої насосної станції “Роса-3”, - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

На колегії заступник головного державного санітарного лікаря Києва Сергій ПАСТУШЕНКО також наголосив на необхідності забезпечити терміново фінансування закупівлі реагентів для очистки питної води.

Він відзначив, що вже наприкінці січня – на потачку лютого зафіксовано зниження вмісту кисню в воді до 1,5–2,5 мг/літр (при нормальній ситуації – 6-10 мг/літр). Також змінились такі показники води як каламутність, кольоровість, вміст заліза, марганцю, аміаку, зросла окислювальність.

“Цьому сприяло утворення льодового покрову на Київському водосховищі та річці Десна в районі водозабору”, - пояснив С.ПАСТУШЕНКО.

У зв’язку з цим, за його словами, вже зараз на очисних системах проводиться коригування режимів обробки води та посилено контроль.

"На сьогоднішній день питна вода, яка подається населенню міста, відповідає вимогам Держстандарту, але окремі показники, такі як марганець, знаходяться на межі нормативних показників. Цілком відповідально заявляю, що поки що по санітарно-хімічним, мікробіологічним, токсикологічним, в тому числі радіологічним показникам, вода питна відповідає нормативам, хоча ситуація досить напружена і серйозна у зв’язку з льодоставом ", - сказав С.ПАСТУШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на колегії було дано доручення Головному фінансовому управлінню КМДА до 15 березня профінансувати відповідні витрати по проведенню протипаводкових заходів КП “Плесо” у сумі 4,2 млн. грн., КК “Київавтодор” – 650 тис. грн., Головного управління з питань надзвичайних ситуацій – 1,3 млн. грн. Загалом на суму 6,150 млн. грн.