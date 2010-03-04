Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,98 грн./дол., продають – за 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 3 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 3 березня і сьогодні становить 10,82/10,96 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,89 грн./євро, з продажу – в межах 10,92-11,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 3 березня трохи підвищився і становить у середньому 0,2618/0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,3% порівняно з 3 березня і сьогодні становить 10,84/10,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,89 грн./євро, з продажу – в межах 10,92-10,97 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 3 березня сьогодні трохи підвищився – 0,2611/0,2685 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,70/10,92 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,02 грн., євро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,01 грн., євро – 10,77/11,02 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 березня, становить: гривні до долара США – 7,984, до євро – 10,890974, до російського рубля – 0,26779.