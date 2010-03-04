МНС попереджає про ускладнення погодних умов

Прес-служба МНС України попереджує про складні погодні умови 5-6 березня.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ, удень 5 березня у південній частині, західних та центральних областях, 6 березня - по країні, крім північних областей, очікуються складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, на півдні та південному сході з дощем, у Карпатському регіоні, Криму, східних, Полтавській і Дніпропетровській областях - місцями сильні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь.

5 березня у південній частині, 6 березня - в Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру - 15-20 м/с і хуртовини. На дорогах, окрім Криму, ожеледиця.

Крім того, 5-8 березня на річках басейну Прип’яті у Волинській області очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними станом на 08:00 4 березня з подальшим затопленням заплав і сільськогосподарських угідь. У Ратнівському, Любешівському та Маневицькому районах Волині можливе підтоплення окремих населених пунктів і господарських об’єктів. На ділянках із льодоставом - місцями скресання криги, льодохід, можливе утворення заторів льоду.