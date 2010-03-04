Сьогодні в УНІАН прийде Ван Дамм

Сьогодні, 4 березня, о 15:30 в інформаційному агентстві «УНІАН» відбудеться прес-конференція відомого голлівудського актора Жана-Клода ВАН ДАММА та провідного вітчизняного мецената Олександра ОНИЩЕНКА щодо зйомок в Україні спільного художнього фільму.

Жан-Клод ВАН ДАММ - американський актор бельгійського походження, сценарист і кінорежисер, котрий розпочинав кар`єру як професійний боєць-кікбоксер. За свою кінокар’єру Ж.-К.ВАН ДАММ зіграв у більш як двох десятках картин, з-поміж найкасовіших: «Кіборг» (1989), «Подвійний удар» (1991), «Універсальний солдат» (1992), «Патруль часу» (1994). У 2008 році актор зіграв самого себе у стрічці «J.C.V.D.».

Останнім часом Ж.К.ВАН ДАММ займається виробництвом власних кінофільмів, один з таких до кінопрокату виходить вже цього року. У найближчих планах голлівудської зірки зйомки художньої картини в Україні, що має назву «Вежа». Про свої наміри режисерської та акторської праці Жан-Клод Ван ДАММ розповів на Міжнародному кінофестивалі «Молодість» і під час відвідин дитячого притулку в м. Кривий Ріг, де власне й було розпочато відбір для участі у фільмі.

О.ОНИЩЕНКО – засновник Міжнародної меценатської організації «TOP Ukraine», президент Федерації кінного спорту України, продюсер кінофільму «Вежа».

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