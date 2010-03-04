Янукович призначив Єрмолаєва директором НІСД

21:18, 04 березня 2010
Суспільство
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... і доручив скоротити працівників

Президент України призначив Андрія ЄРМОЛАЄВА директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Про це йдеться в указі № 290/2010, який оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент доручив директорові Інституту стратегічних досліджень внести у двотижневий строк пропозиції щодо вдосконалення науково-аналітичного і прогнозного супроводження цим інститутом діяльності Президента, передбачивши підвищення інтенсивності роботи його працівників та відповідне скорочення їх граничної чисельності не менш як на 20%.

А.ЄРМОЛАЄВ на сьогодні є директором Центру політичних досліджень «Софія».

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