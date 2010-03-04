Янукович призначив заступника голови ДУС

Президент України здійснив кадрові призначення у Державному управлінні справами (ДУС).

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті глави держави.

Зокрема, указом від 4 березня № 287/2010 звільнено Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою, а указом № 288/2010 глава держави призначив Олександра ОРДУ заступником керівника ДУС.

Довідка. Олександр Миколайович Орда народився 1951 р. на Луганщині. У 1975 році закінчив Донецький державний медичний інститут. У 1995-2003 рр. - начальник Управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації. У 2003-2007 рр. – заступник міністра, перший заступник міністра охорони здоров`я.