Янукович призначив заступника голови ДУС
22:46, 04 березня 2010Суспільство
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Указ на офіційному сайті
Президент України здійснив кадрові призначення у Державному управлінні справами (ДУС).
Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті глави держави.
Зокрема, указом від 4 березня № 287/2010 звільнено Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою, а указом № 288/2010 глава держави призначив Олександра ОРДУ заступником керівника ДУС.
Довідка. Олександр Миколайович Орда народився 1951 р. на Луганщині. У 1975 році закінчив Донецький державний медичний інститут. У 1995-2003 рр. - начальник Управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації. У 2003-2007 рр. – заступник міністра, перший заступник міністра охорони здоров`я.
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