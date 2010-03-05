Янукович і Медведєв про газ не говорили
17:06, 05 березня 2010Суспільство
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Заява міністра енергетики РФ
|Сергій ШМАТКО
Міністр додав, що ця тема може бути порушена, коли буде сформовано новий український уряд.
Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі повідомив, що Президенти України і РФ доручили урядам двох країн обговорити питання співпраці в газовій галузі.
«У нас є чинний контракт (у газовій сфері). Ми домовилися, що дамо доручення урядам і міністрам вступити у повноформатні відносини і обговорити співпрацю на енергетичному треку – як на газовому напрямку, так і з інших енергетичних питань», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
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