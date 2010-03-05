Янукович і Медведєв про газ не говорили

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ не обговорювали на зустрічі в Москві ціну на російський газ. Про це заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, передає РІА «Новости».

Міністр додав, що ця тема може бути порушена, коли буде сформовано новий український уряд.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі повідомив, що Президенти України і РФ доручили урядам двох країн обговорити питання співпраці в газовій галузі.

«У нас є чинний контракт (у газовій сфері). Ми домовилися, що дамо доручення урядам і міністрам вступити у повноформатні відносини і обговорити співпрацю на енергетичному треку – як на газовому напрямку, так і з інших енергетичних питань», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.