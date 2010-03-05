Київський картонно-паперовий комбінат придбав 78,45% акцій ВАТ "Енергія"

Переможцем оголошеного Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсу з продажу 78,45% державного пакета акцій ВАТ "Енергія" визнано ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, реалізаційна вартість проданого пакета акцій склала 26 млн. 271 тис. грн. при стартовій ціні в 25 млн. 650 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу інвестор, зокрема, має забезпечити приріст виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переоснащення і реконструкції виробництва на суму не менше 180 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Енергія" (м. Обухів, Київська обл.) займається виробництвом теплової енергії.

За даними Фонду держмайна, прибуток підприємства за 9 місяців 2009 року склав 2,1 млн. грн., обсяг реалізованої продукції – 41 млн. 459 тис. грн., дебіторська заборгованість – 6 млн. 278 тис. грн., кредиторська заборгованість – 4 млн. 168 тис. грн. Вартість активів підприємства склала 37 млн. 179 тис. грн.

ВАТ "Енергія" орендує земельний наділ площею 55 тис. кв. м.

ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції. Потужність з переробки вторинної сировини становить понад 850 тонн за добу. У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить близько 30%.