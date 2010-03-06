Лозінському не подобається у загальній камері СІЗО

Колишній депутат-бютівець Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, якого звинувачують у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, переведений до Лук’янівського СІЗО-13 і невдоволений тим, що утримується в загальній камері, розрахованій на 8-10 осіб.

Про це пише газета "Сегодня", посилаючись на інформацію начальника Управління з питань розслідуванню особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр ДЕГТЯРЬОВА.

Разом з тим, О.ДЕГТЯРЬОВ в інтерв`ю газеті повідомив, що умови в СІЗО "нормальні" і В.ЛОЗИНСЬКИЙ надає свідчення у справі.

"Хоча ЛОЗІНСЬКИЙ посилається на 63-у статтю Конституції, що дає право не свідчити проти себе, свідчення він усе-таки дає і робота з ним проводиться", - заявив О.ДЕГТЯРЬОВ.

Він також повідомив, що основні експертизи, призначені слідством у справі В.ЛОЗИНСЬКОГО, проведені, в додаткових дослідженнях немає необхідності.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.