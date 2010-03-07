Про що шкодує екс-глава Нафтогазу

Колишній керівник НАК "Нафтогаз Україна" Олег ДУБИНА вважає застарілою ідею створення газотранспортного консорціуму.

Про це він заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня".

"Він (консорціум - УНІАН) був потрібний в 2003 році для будівництва нової гілки магістрального газопроводу з пропускною спроможністю 20-30 млрд. кубометрів туркменського газу на рік і з виходом до Європи. А за нинішнього транзитного завантаження ГТС це застаріла ідея. Потрібно спочатку навести порядок, і з`ясувати, кому і яка частина ГТС належить: Фонду держмайна, міністерству чи НАК? А відтак приймати рішення", - заявив О.ДУБИНА.

Він також висловив жаль, що досі не вдалося акціонувати "Нафтогаз".

"Я взагалі вважаю найбільшою невдачею те, що "Нафтогаз" досі не акціонований. Не може така компанія, як "Нафтогаз України", ефективно працювати, якщо над нею постійно стоїть уряд, змушуючи вирішувати не властиві НАК завдання", - заявив О.ДУБИНА.

Також О.ДУБИНА висловив жаль, що не вдалося навести порядок на газовому ринку. "Не дійшли постачальники до виробників, немає прямих контрактів з НАКом. Ми зав`язані на облгазах. І облгази можуть тепер розповідати, що у нас не такий тариф, і не розраховуватись за газ. Це я вважаю невдачею", - сказав О.ДУБИНА.

Також він вважає неправильним припинення урядом процесу створення дочірньої компанії НАК - "Нафтогазмережі". "Це не я прийняв таке рішення, а уряд. А я б не зупиняв процес створення "Нафтогазмереж". Зараз усі "перефарбуються" і все робитимуть навпаки. Те, що їм тепер казатимуть", - заявив О.Дубина.