Православні відзначають Середохресну неділю
Середину Великого Посту
Православна церква сьогодні відзначає середину Великого Посту - Середохресну неділю.
Початок традиції поклоніння Хресту належало за часів перших християн, коли на Середохресний тиждень у Константинополі виносився справжній Хрест, на якому був розіп’ятий Христос. За переказами, найбільша християнська святиня була знайдена імператрицею Оленою в Єрусалимі. За часів хрестових походів у XIII столітті святиня пропала.
Нині в всіх православних храмах Хрест виноситься для поклоніння, щоб нагадуванням про страждання і смерть Христа надихнути і зміцнити тих, хто поститься, до продовження посту.
Тому третя неділя і четверта седмиця Великого поста називаються "середохресними".
Хрест перебуває в центрі храму для поклоніння протягом тижня до п`ятниці, і перед Літургією вноситься назад у вівтар.
Як повідомлялося, Великий пост розпочався цього року 15 лютого і триватиме до 4 квітня - святого Воскресіння Христового.