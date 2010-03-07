Православні відзначають Середохресну неділю

Православна церква сьогодні відзначає середину Великого Посту - Середохресну неділю.

Початок традиції поклоніння Хресту належало за часів перших християн, коли на Середохресний тиждень у Константинополі виносився справжній Хрест, на якому був розіп’ятий Христос. За переказами, найбільша християнська святиня була знайдена імператрицею Оленою в Єрусалимі. За часів хрестових походів у XIII столітті святиня пропала.

Нині в всіх православних храмах Хрест виноситься для поклоніння, щоб нагадуванням про страждання і смерть Христа надихнути і зміцнити тих, хто поститься, до продовження посту.

Тому третя неділя і четверта седмиця Великого поста називаються "середохресними".

Хрест перебуває в центрі храму для поклоніння протягом тижня до п`ятниці, і перед Літургією вноситься назад у вівтар.

Як повідомлялося, Великий пост розпочався цього року 15 лютого і триватиме до 4 квітня - святого Воскресіння Христового.