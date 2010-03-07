Три райони Львівщини потерпають від сильних снігопадів

Населені пункти Дрогобицького, Стрийського та Турківського районів Львівщини потерпають від сильних снігопадів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, там минулої доби випала велика кількість опадів у вигляді снігу, товщина снігового покриву в окремих місцях досягла 50 см, що практично заблокувало проїзд до 10 населених пунктів Дрогобицького району та становить загрозу життєзабезпечення населення міста Дрогобич.

Рятувальники попереджають про можливе накопичення великої кількості снігу на дахах житлових будинків та інших будівель.

Тривають роботи з розчищення доріг від снігу.