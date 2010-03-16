Майстер-клас для ЗМІ щодо гранту Глобального Фонду

18 березня об 11-00 відбудеться майстер-клас для ЗМІ «Грант Глобального Фонду - як Україна боротиметься з туберкульозом». Україна одержить близько 100 млн. доларів від Глобального фонду на боротьбу з епідемією туберкульозу. Основний реципієнт - фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». На що підуть гроші, які механізми контролю будуть закладені, які результати чекають Україну через 5 років - про це розповість портфоліо-менеджер Глобального фонду Андреас Тамберг. Захід приурочений до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначається 24 березня. Учасники: Андреас Тамберг, портфоліо-менеджер Глобального фонду по боротьбі з ВІЧ/СНІД, туберкульозом і малярією; Юрій Фещенко, директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Яновского; Ірена Кильчицька, заст.голови КМДА; Світлана Черенько, глава Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, МОЗ України; Ігор Поканевич, директор Бюро ВОЗ в Україні; Андрій Клепіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний альянс по ВІЧ/СНІД в Україні»; Володимир Жовтяк, глава координаційної ради ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЧ»; Олена Радзієвська, заст.директора PATH в Україні; Тетяна Білик, керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» фонду «Розвиток України». (вул. Волоська, 8/5, учбовий корпус НаУКМА, цокольний поверх, приміщення проекту Digital Future Journalistic). Потрібна акредитація. Телефони: +38044 502 52 12 +38050 474 34 42; e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua.