Завтра в Україні - до 13° тепла

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише на півночі, сході та у Криму невеликий мокрий сніг з переходом у дощ.

Вночі та вранці місцями туман; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Очікується підвищення температури: вночі 0-5°, на півночі Лівобережжя та у східних областях 6-10° морозу, у західних областях та на крайньому півдні місцями 1-3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на заході та півдні до 13°.

У Київській області у п’ятницю вночі та вранці очікується невеликий мокрий сніг з переходом в дощ, місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця; вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.