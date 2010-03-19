У Львові безбілетний пасажир влаштував стрілянину по контролеру

У центрі Львова безбілетний пасажир влаштував стрілянину по контролерові та пасажиру трамваю.

Як розповів УНІАН начальник служби контролю ЛКП «Львівелектротранс» Андрій КОРОЛЬ, це сталося 17 березня. Контролер електротранспорту під час перевірки наявності проїзних документів виявила у салоні трамвая безбілетного пасажира. На прохання пред’явити талон пасажир почав вимагати контролера показати службове посвідчення. Задовольнившись тим, що його прохання було виконано, він віддав контролеру незакомпостований квиток, який вона погасила.

«Водночас буквально за кілька секунд він знову почав вимагати у контролера посвідчення і, заламуючи жінці руку, виривати документ з рук. На допомогу контролеру підійшли пасажири і на зупинці вивели хулігана із салону трамвая. Там він і вихопив з кишені пістолет, направляючи його в бік пасажира-захисника», - зазначив А.КОРОЛЬ.

За його словами, контролерка, шокована побаченим, притисла хулігана до турнікету і направила дуло пістолета в землю, після чого пролунав постріл. Зловмисника вдалося доправити до кабінету служби контролю ЛКП «Львівелектротранс» і викликати міліцію.

При цьому А.КОРОЛЬ наголосив, що «працівники міліції не поспішають допомагати квитковим контролерам». «Поки прибув представник міліції, хуліган, погрожуючи новими розборами, вирвався на вулицю», - зазначив він.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», інцидент, коли у Львові контролеру погрожували пістолетом - не перший, аналогічний випадок місяць тому мав місце у трамваї маршруту №3.

Після випадку, що стався 17 березня, контролер звернулася до медпункту, де їй поставили діагноз: гіпертонічний криз, вегето-судинна дистонія і травматичне пошкодження середнього пальця правої руки.

Як повідомлялося, раніше у Львові безквиткова пасажирка покусала контролера при виконанні ним службових обов’язків.