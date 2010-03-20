Білорусь отримуватиме нафту через Одесу

Венесуела в травні ц.р. поставить до Білорусі через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тонн, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тонн.

Про це повідомляється на сайті Президента Білорусі.

Контракт із постачання нафти було підписано 17 березня ц.р. у Каракасі після закінчення переговорів президентів Білорусі та Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА і Уго ЧАВЕСА.

Крім того, протягом двох місяців планується створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з постачання нафти, в якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сира нафта поставлятиметься через порт Одеси для подальшої її переробки на Мозирському НПЗ.

Також підписана ліцензія на право розробки Білоруссю газових родовищ і видобуток газу на шести родовищах у Венесуелі, а також договір про заснування спільного підприємства з надання сервісних послуг у галузі видобутку нафти. В 2010 році до Венесуели буде поставлено 2 тис. комплектів газового обладнання, контракт на постачання яких було підписано під час роботи в Каракасі 11-13 березня білорусько-венесуельської спільної комісії з торговельно-економічної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, президенти Білорусі та Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС за результатами переговорів, що відбулися 15 березня в Каракасі в рамках офіційного візиту глави білоруської держави до Венесуели, досягли домовленості про те, що Венесуела поставлятиме нафту до Білорусі для переробки на білоруських підприємствах й спільну реалізацію на європейському ринку.