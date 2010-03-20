Янукович поверне спецзони і ТПР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір повернути в економіку країни дію законів про спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку.

Про це повідомив у Донецьку після свого нового призначення головою Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, виступаючи зі словом у відповідь перед активом області.

«Вчора (18 березня) Президент однозначно сказав, що він поверне закон про СЕЗ і ТПР», - заявив губернатор. При цьому він додав, що глава держави «дав завдання мені готувати навчання всіх регіонів щодо роботи в цій ідеології».