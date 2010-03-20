У неділю Україні обіцяють до 16° тепла

Завтра, 21 березня, на території України утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ очікується лише в західних, а вранці, вдень і в північних областях. Вночі та вранці в центральній і південній частинах місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, а вдень і в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, в західних областях місцями 7-9°; вдень 8-13°, на заході та півдні до 16°.

У Києві та Київській області у неділю без опадів, лише вранці та вдень місцями по області невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-10 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.