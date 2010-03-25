Один з найбільших в Україні арсеналів зброї можуть лишити без електрики

Один з найбільших в Україні арсенал зброї на Прикарпатті отримав попередження про відключення через два тижні від електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив підполковник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оброни України Тарас ГРЕНЬ.

За його словами, сьогодні, 25 березня, Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина (КЕЧ) отримала попередження про те, що через два тижні буде відключено від електропостачання військовий аеродром, на якому базується 114-та бригада тактичної авіації. Основна причина - блокування Держказначейством усіх рахунків. Т.ГРЕНЬ додав, що така ж доля чекає згодом і найбільший в Україні арсенал зброї, що розташований неподалік Делятина Івано-Франківської області.

«Складно уявити наслідки різкої зміни температурного режиму у сховищах ракет і снарядів, а також відключення пожежної та протизламної сигналізації», - підкреслив військовий.

Через заблокування рахунку працівники КЕЧ не отримують зарплату, не проводиться відрахування у Пенсійний фонд - про все це керівництво КЕЧ неодноразово повідомляло Івано-Франківське міське казначейство. Звідти пропонували звернутись до виконавчої служби, а та відправляла до казначейства, сказав Т.ГРЕНЬ.

Блокування рахунків відбулось через значну заборгованість КЕЧ перед постачальниками газу. Військові вважають, що борги виникли через недофінансування Збройних сил у минулому році, і «через небажання вищих владних керівників дослухатись до проблем українського війська».

Ситуацію також ускладнює відсутність бюджету на 2010 рік.