За "антиТабачний" протест арештовано одного з тих, хто розбив пам'ятник Леніну

Члена Конгресу українських націоналістів Миколу КОХАНІВСЬКОГО, проти якого було порушено кримінальну справу у зв’язку з інцидентом під час “АнтиТабачної кампанії”, заарештовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», зараз М.КОХАНІВСЬКИЙ перебуває у слідчому ізоляторі на Нагірному провулку.

Адвокат М.КОХАНІВСЬКОГО оскаржуватиме протокол про затримання та постанову про порушення кримінальної справи.

У ВО “Свобода” вважають затримання М.КОХАНІВСЬКОГО “ще одною ланкою у системній боротьбі нової влади проти українських патріотів”.

Представники об’єднання переконані, що порушення кримінальної справи проти М.КОХАНІВСЬКОГО “безпідставне і навмисне кваліфікується як вчинення тяжкого злочину з метою кинути активіста за грати”.

Як повідомляв УНІАН, М.КОХАНІВСЬКИЙ був один з 5 осіб, які в червні 2009 р. пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН М.КОХАНІВСЬКИЙ заявив, що міліція з політичних мотивів порушила проти нього ще одну кримінальну справу.

Підставою для цього став інцидент, що стався 17 березня під час акції студентів біля Міністерства освіти і науки проти призначення Дмитра ТАБАЧНИКА на посаду міністра. М.КОХАНІВСЬКИЙ стверджує, що бійку спровокував помічник Д.ТАБАЧНИКА.

М.КОХАНІВСЬКИЙ пояснив, свого часу через ЗМІ звинувачував Д.ТАБАЧНИКА у брехні, “тому що це він пустив чутки, що в 2007 р. Ленін (пам’ятник В.Леніну у Києві) занесений в (списки) ЮНЕСКО”. І тепер, на переконання М.КОХАНІВСЬКОГО, за допомогою В.ВОРОНІНА Д.ТАБАЧНИК чинить над ним “розправу” за ці заяви.