Японські учені навчилися вирощувати зуби

У неділю японські учені повідомили про те, що їм вдалося замінити мишачий зуб на вирощений в лабораторії з кліток, який функціонує аналогічно первинному.

Як передає France Presse, дослідники з Токійського наукового університету узяли за основу два типу кліток, з яких складаються зуби, - мезенхімальні і епітеліальні. Виростивши достатню кількість цих кліток, вони помістили їх в колаген.

З отриманої субстанції сформувався зуб завдовжки близько 1,3 міліметра. Потім учені видалили різець восьмитижневої миші і імплантували замість нього вирощений. Обстеження, проведене через два тижні потому, показало, що новий зуб росте в точності як звичайний - до його структури входять корінь, емаль, пульпа, дентин і кровоносні судини.

Таким чином, проведена операція стала першим вдалим досвідом успішної заміни цілого органу біоінженерними матеріалами. Дослідники стверджують, що існує два методи вирощування зуба: або у органній культурі, або в спеціальній капсулі, що прикріплюється до печінки іншої миші. Процес росту трансплантанта займає 14 днів.

Лента.ру