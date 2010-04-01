Академіки порахували всі українські борги

Загальні виплати за державними боргами України, які необхідно буде провести в поточному році, становлять 55,9 млрд. грн., із яких 37,3 млрд. грн. – за внутрішніми боргами, а 18,6 млрд. грн. – за зовнішніми.

Такі дані Міністерства фінансів України містяться в Національній доповіді «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 років», підготовленому Національною академією наук України, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Таким чином, зазначається в документі, напружена ситуація з обслуговування зовнішнього корпоративного боргу України в 2010 р. збережеться.

При цьому в доповіді зазначається, що пік розрахунків за борговими зобов`язаннями для України буде в 2013 році.

«Борговий тиск на Державний бюджет з року в рік посилюватиметься, досягнувши максимального значення в 2013 році, на який припадають основні виплати за кредитами МВФ. Проте при незмінності поточного курсу бюджетно-податкової політики надмірне нарощування державного боргу (внутрішнього державного боргу, кредитів МФО і неконтрольоване надання державних гарантій) може спровокувати кризу державної заборгованості вже в 2011–2012 рр. А суверенний дефолт, окрім відсікання держави від світових кредитних ринків, матиме ще і такі негативні наслідки, як зменшення обсягів зовнішньої торгівлі, припинення зовнішнього фінансування корпоративного сектора, гальмування внутрішнього кредитного процесу, наростання панічних настроїв на валютному ринку», - говориться в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, доповідь «Новий курс України: реформи 2010-2015 років» підготовлена НАН України і схвалена на засіданні президії академії. Документ під редакцією академіків Валерія ГЄЙЦЯ, Ели ЛІБАНОВОЇ, Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, Олексія ОНИЩЕНКА, члена-кореспондента НАНУ Анатолія ДАНИЛЕНКА підготовлений для представлення Президенту, уряду і Верховній Раді.