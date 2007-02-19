У Києві відкриється Музей історії розвитку кіно- і фототехніки світу

21 лютого о 15-00 у Будинку кіно відбудеться церемонія відкриття Музею історії розвитку кіно- і фототехніки світу. В основі експозиції – приватна колекція українського режисера і оператора, члена НСКУ Олега Ворожейкіна. Колекція нараховує понад 300 експонатів, найдавніші з яких сягають другої половини ХІХ століття. Очікується присутність міністра культури Юрія Богуцького, представників Дрезденського музею кіно фототехніки, кінорежисера Єжи Хоффмана, бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. Директор музею – кандидат мистецтвознавства, історик кіно Сергій Гавриленко (вул. Саксаганського, 6, 3-й поверх, к.104);

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