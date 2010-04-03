МНС непокоїться за пожежну безпеку в міні-пансіонатах Криму

МНС вимагає від власників приватних готелів і пансіонатів Криму забезпечити пожежну безпеку об`єктів перед курортним сезоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, у Криму «більше 1500 приватних готелів і міні-пансіонатів, які ніким і ніколи не перевірялися на відповідність вимогам пожежної безпеки для організації пансіонату чи готелю».

Основна частина таких міні-пансіонатів «представляє реальну небезпеку для відпочиваючих», вважають співробітники державного пожежного нагляду Кримського управління МНС.

Часто на стадії проектування міні-пансіонатів на експертизу надається проект приватного житлового будинку, тоді як вимоги будівельних норм, зокрема й з пожежної безпеки, до будинків значно відрізняються від вимог до громадських будівель, до яких мають відноситися міні-готелі. «(У житлових будинках) не потрібні по два евакуаційні виходи з кожного поверху будівлі, немає необхідності у внутрішньому протипожежному водопостачанні, пожежній сигналізації та системі сповіщення про пожежу, і це лише мала частина вимог», - заявили в МНС.

Рятувальники нагадують про пожежу в пансіонаті в селищі Морське в серпні 2004 року, яка забрала сім життів. Будівля, що згоріла, не проходила за документами як спальний корпус, це був двоповерховий житловий будиночок для робочих, який використовували для прийому відпочиваючих.

У серпні 2008 року в Судаку згорів триповерховий житловий будинок, який використовувався для масового прийому відпочиваючих. Постраждали 39 туристів із різних регіонів України, Білорусі і Росії, вони залишилися без документів, речей і грошей.

Перед початком курортного сезону-2010 співробітники Кримського управління МНС перевірили пожежну безпеку в санаторно-курортних установах регіону. Їх більше 600. «Проведено планові перевірки об`єктів - санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку по всьому побережжю. Запропоновано до виконання більш як 20 тисяч протипожежних заходів для забезпечення захисту здравниць, з яких більше 75% на сьогоднішній день виконано», - говориться в повідомленні.