Янукович: Україна має намір збільшити імпорт узбецького газу

Україна має намір збільшити обсяги імпорту узбецького газу і брати участь у реконструкції газових мереж Узбекистану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після сьомої спільної комісії з питань всебічної співпраці заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна на сьогодні в загальному обсягу імпорту газу із Середньої Азії узбецького газу - близько 2 млрд. кубометрів.

«Безумовно, цей рівень не є великим для України, і ми хотіли б його збільшити», - відзначив він.

За даними В.ЯНУКОВИЧА, Узбекистан цього року загалом, до різних країн експортує близько 20 млрд. кубометрів газу.

За його словами, Україна обговорюватиме і обсяги і ціну на газ, аби відбулося «збільшення обсягів за прийнятною ціною».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна займатиме активну позицію в інвестиційних проектах в Узбекистані. Зокрема, найближчим часом розраховує одержати інформацію щодо тендерів на розробку газових родовищ і інформацію по характеристиці цих родовищ.

За словами прем`єр-міністра України, до цієї роботи залучаються українські підприємства, які займаються цим видом діяльності, у тому числі і НАК «Нафтогаз України». Наприклад, відзначив прем`єр, зараз важливим питанням для Узбекистану і всіх країн, які одержують газ з цієї країни, є реконструкція газових мереж Узбекистану, і Україна планує спільно з усіма зацікавленими сторонами брати в цьому участь.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Узбекистану Шавкат МІРЗІЯЄВ 19-20 лютого відвідає Україну з робочим візитом.

У грудні 2006 В.ЯНУКОВИЧ заявляв про плани найближчим часом відвідати Узбекистан для обговорення співпраці в нафтогазовій галузі, зокрема можливість участі України в розробці газових і нафтових родовищ на території цієї країни.

Довідка УНІАН. Узбекистан разом з Туркменістаном є найбільшим у Центральній Азії виробником природного газу. Сумарні ресурси природного газу Республіки Узбекистан становлять більш як 6,25 трлн. куб. м, зокрема з промислових категорій - 1,62 трлн. куб. м. Нині в республіці видобувається 60 млрд. куб. м газу на рік, з яких 5 млрд. куб. м експортується до Казахстану, Киргизії і Таджикистану.