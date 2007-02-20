Конституційний суд відбив першу атаку представника Президента

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції указів Президента «Про Державне управління справами», «Питання державного управління справами», «Про положення про Державне управління справами».

Як передає кореспондент УНІАН, автори подання зазначають, що названими указами Президент утворив Державне управління справами як орган з матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки та оборони, інших державних органів, затвердив положення про це управління та призначив його керівника. При цьому народні депутати вважають, що Президент, видавши зазначені укази, вийшов за межі наданих йому конституційних повноважень і перебрав на себе функції виконавчої влади.

КС розпочав розгляд справи у складі 17 суддів. Від Верховної Ради на засіданні присутні депутат Іван БОКИЙ та представник парламенту в КС Анатолій СЕЛІВАНОВ. Також у судовому процесі беруть участь голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК, представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ та представник Кабміну Леонід ЄФІМЕНКО.

На початку засідання В.ШАПОВАЛ звернувся до КС з клопотанням закрити провадження у справі у зв’язку з «появою нових обставин». В.ШАПОВАЛ нагадав, що вчора Президент підписав указ, яким скасував ряд положень попередніх його указів. «Є підстави припинити провадження у справі», - сказав він. Усі інші учасники судового процесу виступили проти цього, після чого судді більшістю голосів відхилили клопотання представника Президента. На думку суду, необхідно детально вивчити усі укази Президента, що стосуються цієї справи. У свою чергу, представник ВР в КС А.СЕЛІВАНОВ також подав клопотання, яким просить залучити до розгляду справи заступника міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКОГО.

Перед прийняттям рішення щодо цього клопотання суд оголосив перерву.