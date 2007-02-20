Лікарі врятували новонароджену дитину вагою 284 грами (фото)

Менше 22 тижнів провела в утробі своєї матері новонароджена американка Амілія Тейлор.

За даними університету штату Айова, який відстежує дані про дітей, що передчасно народилися, в усьому світі, це рекорд у медичній історії.

Амілію щойно виписали з клініки в Майямі (штат Флоріда), де вона з`явилася на світ 24 жовтня минулого року. В той момент вага немовляти не досягала і 285 грамів, а зріст - 25 сантиметрів, тобто трохи більше стандартної кулькової ручки.

Раніше лікарі вважали, що дітей, чия вага при народженні не перевищує 400 грамів, виходжувати немає сенсу, і з приводу шансів Амілії на виживання особливих ілюзій не мали.

Лікарі не плекали особливих сподівань на виживання дитини

Проте дівчинка відчайдушно боролася за своє життя - і саме тому одержала від батьків своє ім`я, яке латиною означає “та, що не здається”.

Зараз дівчинка важить вже майже 2 кілограми. Ще 10 років тому, говорять фахівці, про подібне не можна було навіть мріяти.

Проте лікарі баптистської дитячої лікарні в Майамі, в якій народилася Амілія, попереджають: за немовлям і сьогодні потрібен особливий догляд, оскільки дівчинка страждає на астму і кисневу недостатність.

А мати дитини каже, що найгірше для неї було те, що навіть через півтора місяці після народження доньки її все ще не можна було брати на руки: вона була крихітною і вразливою.

Бі-бі-сі