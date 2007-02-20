Кінах: рейдерство набуває ознак системного явища

Української союз промисловців і підприємців ініціює розширення складу міжвідомчої комісії з питань протидії рейдерству, створеної Кабінетом Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ сьогодні на круглому столі з проблем рейдерства.

За його словами, ця міжвідомча група повинна одержати статус державної, і її склад має бути посилений участю експертів, представників громадських організацій, висококваліфікованих юристів, ЗМІ, щоб її робота мала системний, комплексний характер. З цим питанням УСПП має намір звернутися до уряду і до парламенту, повідомив він.

Як зазначив А.КІНАХ, в Україні «такі явища як рейдерство, атаки на підприємства останнім часом набувають ознак системного явища», при цьому часто під такі атаки потрапляють державні стратегічні компанії.

За словами А.КІНАХА, УСПП проводить системну роботу з протидії рейдерству. Зокрема, Союз затвердив Концепцію корпоративної безпеки суб`єктів господарювання і зараз працює над її реалізацією. В рамках цього проводиться робота над вдосконаленням законодавчої бази для запобігання рейдерству.

В ході круглого столу підкреслювалася необхідність ухвалення законів про акціонерні товариства, про охоронну діяльність, про зброю, про детективну діяльність, про службу безпеки суб`єктів господарювання. Крім того, за словами А.КІНАХА, УСПП «в найкоротші терміни має намір підготувати комплексний закон, що стосується антирейдерства в Україні».

Як сказав А.КІНАХ, окрім реформування законодавчої бази необхідна також реформа судової системи. УСПП пропонує регулярно обнародувати списки суддів і судів, які виносили неправомірні рішення щодо корпоративних суперечок.

Як наголошувалося на засіданні, існують несумлінні судді, що не раз ухвалювали незаконні рішення на користь загарбників підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 14 лютого ухвалив рішення про створення міжвідомчої комісії з питань протидії поглинанням і захопленням підприємств.

До складу комісії, яку очолив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, увійдуть 20 представників міністерств і відомств.