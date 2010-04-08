Цушко пояснив березневу інфляцію

Інфляція 0,9% в березні цього року, порівняно з лютим, викликана переважно сезонним зростанням цін на продукти харчування (1,3%) і тютюнові вироби (5,4%).

Про це говориться в коментарі міністра економіки України Василя ЦУШКА, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Найбільше подорожчали яйця (на 8,1%), фрукти (на 7,1%), овочі (на 2,1%) і сири (на 2,4%).

В результаті стійкої тенденції підвищення цін на нафту в світі також спостерігалося незначне зростання цін на паливно-мастильні матеріали (на 1,1%).

Водночас, у березні цього року спостерігалося зниження ціни на цукор – на 3,9%, м`ясо і м`ясопродукти – на 0,1%.

В.ЦУШКО відзначив, що зниження ціни на внутрішньому ринку на цукор відбулося за рахунок зниження ціни на цей продукт на світовому ринку, а зниження попиту на товари м`ясної групи, і, відповідно, здешевлення товару, пояснюється передвеликоднім постом.

Також, за словами В.ЦУШКА, зниження темпів інфляції в березні, порівняно з січнем і лютим - 1,8% і 1,9%, відповідно, відбулося, зокрема, через відновлення зростання заощаджень населення в банківській системі, продовження згортання споживчого кредитування і незначної ревальвації обмінного курсу гривні до долара США.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні, порівняно з лютим 2010 року, становила 0,9%, з березнем 2009 року - 11%. З початку року інфляція становила 4,7%.