Севастополь відвідають кораблі турецьких ВМС

9 квітня до порту Севастополь з неофіційним візитом прибуде загін кораблів Військово-морських сил Туреччини у складі фрегату «Барбарос» та підводного човна «Їлдирай».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, візит турецьких кораблів відбуватиметься відповідно до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на березень-квітень 2010 року.

Згідно з попередньою програмою перебування, на завтра заплановано протокольну зустріч командира походу та командирів кораблів з командувачем українських ВМС віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ.

Від турецької сторони у заходах візиту також братимуть участь військовий аташе при Посольстві Туреччини в Україні капітан 1-го рангу Аргун ГЮНГЬОРЕ та почесний консул Туреччини в Сімферополі Сейран ОСМАНОВ.

Програмою візиту також передбачено протокольну зустріч з головою Севастопольської міської державної адміністрації.

10 квітня моряки ВМС Туреччини відвідають Турецький меморіал, де віддадуть військові почесті загиблим співвітчизникам, та Меморіальний комплекс на Сапун-горі, де вшанують пам`ять радянських воїнів, загиблих у боях за Севастополь.

Як планується, 10-11 квітня з 15 до 17 години кораблі будуть відкриті для відвідання жителями та гостями Севастополя.

Візит загону кораблів ВМС Туреччини до Севастополя завершиться 12 квітня.

Довідка УНІАН. Командир походу - капітан 1-го рангу Фарук ХАРМАНДЖИК, командир 5-ї військової флотилії ВМС Туреччини. Командир фрегату “Барбарос” – капітан 2-го рангу Халук БАЙБАС. Командир підводного човна “Їлдирай” – капітан 3-го рангу Ертан ЕНГЕРЕК.