Енергоатом продовжив тендер на закупівлю гексафториду урану

НАЕК «Енергоатом» вирішила продовжити терміни тендеру на закупівлю гексафториду урану, який компанія планує придбати для реалізації комерційного контракту з американською компанією Westinghouse.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ.

За його словами, тендер продовжений до травня поточного року у зв`язку з проханнями, що надійшли від потенційних учасників.

«Тендер продовжено десь до травня», – сказав він.

При цьому Ю.НЕДАШКІВСЬКИЙ уточнив, що інтерес до тендеру проявили декілька іноземних компаній, зокрема, URENCO, USAC, Areva, а також російська компанія «Техснабекспорт».

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» на початку березня ц.р. оголосила торги із закупівлі гексафториду урану. НАЕК планує придбати гексафторид природного урану і збагачений гексафторид, включаючи його виробництво із сировини замовника.

Торги оголошені в рамках виконання контракту з компанією Westinghouse (США), підписаного у березні 2008 року, про постачання з 2011 року американського ядерного палива на українські АЕС.

Гексафторид планується придбати у кількості, необхідній для забезпечення перевантаження двох енергоблоків ВВЕР-1000 у 2011 р. і щорічного перевантаження трьох енергоблоків ВВЕР-1000 у 2012-2015 рр. Так, у 2010 році компанія планує придбати 369,5 тонни гексафториду з постачанням у липні і грудні. У період 2011-2014 рр. компанія має намір щорічно купувати 519,6 тонни гексафториду.

Після закупівлі ядерні матеріали планується передати Westinghouse для фабрикації ТВЗ на заводі американської компанії в Швеції.

Заявки на участь у тендері планувалося приймати до 10 квітня, а відбирати постачальника – до кінця травня ц.р.