Ющенко: кожен громадянин зобов’язаний знати і використовувати українську мову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує прогрес у розвитку української мови як консолідуючого фактору нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед переглядом в одному з київських кінотеатрів фільму «Павутиння Шарлотти», дубльованого українською мовою.

За словами Президента, кожен громадянин України зобов’язаний знати та використовувати українську мову. «Я не скажу, що останніми роками я розчарований у цьому питанні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що останнім часом значно збільшилась роль української мови як консолідуючого фактору нації. Президент нагадав, що близько 2/3 громадян України називають українську своєю рідною мовою. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив на невід’ємності права кожної етнічної спільноти, кожної національної меншини в Україні на власну культурну самобутність, на використання власної мови. За його словами, Україна виконує свої міжнародні зобов’язання у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава держави разом з родиною відвідує один з київських кінотеатрів для перегляду фільму «Павутиння Шарлоти», дубльованого українською мовою. Цей захід відбувається з нагоди Міжнародного дня рідної мови, що відзначатиметься 21 лютого.