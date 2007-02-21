Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується холодна погода, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, вдень 6-11° морозу, на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями вночі до 23°, вдень до 15° морозу; у південній частині та прикарпатських областях вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; на півдні Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. Без опадів, лише вночі у Криму, а вдень у західних областях сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини; вдень у прикарпатських областях сильний сніг. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер у західній частині південно-східний, на решті території переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних, вночі також і в східних областях та Криму пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат до 24 м/с.

23-24 лютого утримається холодна погода: температура вночі 23 лютого 13-18° морозу (на півночі та сході до 20°), 24 лютого 18-23° морозу, вдень 8-13° морозу; на Чернігівщині та Сумщині вночі 22-27° морозу, вдень 11-16° морозу; у південній частині та на Прикарпатті вночі 23 лютого 5-10° морозу, 24 лютого до 15° морозу, вдень 4-9° морозу, в Криму 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Без опадів, лише 23 лютого у південній частині, у західних та більшості центральних областей сніг, хуртовини, місцями пориви східного вітру 15-20 м/с, на півдні країни, а вночі і у Вінницькій та Чернівецькій областях сильний сніг. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

25-26 лютого - без істотних опадів, лише у західній частині 26 лютого невеликий сніг, мокрий сніг. Поступове підвищення температури вночі до 9-15° (у східній частині до 14-19°), вдень до 1-7°; у західних, південних областях та у Криму вночі до 6-12° морозу, вдень до 3° морозу - 3° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла).

У Києві та області у четвер очікується холодна без опадів погода з температурою у столиці вночі 14-16° морозу, вдень 6-8° морозу; по області вночі 14-19°, вдень 6-11° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

23-24 лютого утримається холодна без опадів погода з температурою вночі 23 лютого 5-20° морозу, 24 лютого 18-23° морозу; вдень 8-13° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

25-26 лютого - без істотних опадів. Поступове послаблення морозу вночі до 10-15°, вдень до 1-6°.