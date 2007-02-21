Генпрокуратура не дозволить убивати ні Мельниченка, ні його родичів
Порушено кримінальну справу
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом погроз на адресу колишнього майора держслужби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Генпрокуратури України, Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 386 Кримінального кодексу України, за фактом “перешкоджання з’явленню свідка МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. до органів досудового слідства і примушення його до відмови від давання показань шляхом погрози вбивством”.
Також Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 398 Кримінального кодексу України, “за фактом погрози насильством щодо близьких родичів представника свідка МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги”.
Ведеться досудове слідство.
Водночас у Генпрокуратурі відмовились уточнити УНІАН, коли і хто саме погрожував родичам представника М.МЕЛЬНИЧЕНКА та самому екс-майору.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО готовий з’явитися до Генеральної прокуратури для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні ц.р. знову приїхав до України і почав, як сказав на останній прес-конференції генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, активно співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе, "чого не було раніше".
Заступник голови парламентської ТСК у справі Г.Гонгадзе Василь СІЛЬЧЕНКО 8 лютого заявив, що прийняв рішення вжити невідкладних заходів безпеки щодо важливого свідка у справі загиблого журналіста – М.МЕЛЬНИЧЕНКА.
9 лютого П.СИЧОВ назвав реальною загрозу безпеці для М.МЕЛЬНИЧЕНКА на території України. У той же час він відмовився говорити, чи залишатиметься надалі його підзахисний в Україні для співпраці зі слідством, чи залишить її територію.
10 лютого один з фігурантів справи Г.Гонгадзе, колишній консул України в Мюнхені Володимир ЦВІЛЬ повідомив, що Володимир БОЛДАНЮК, який переховував М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Чехії, дав згоду передати до Генпрокуратури архів записів розмов екс-Президента України Леоніда КУЧМИ.