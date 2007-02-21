Генпрокуратура не дозволить убивати ні Мельниченка, ні його родичів

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом погроз на адресу колишнього майора держслужби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Генпрокуратури України, Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 386 Кримінального кодексу України, за фактом “перешкоджання з’явленню свідка МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. до органів досудового слідства і примушення його до відмови від давання показань шляхом погрози вбивством”.

Також Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 398 Кримінального кодексу України, “за фактом погрози насильством щодо близьких родичів представника свідка МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги”.

Ведеться досудове слідство.

Водночас у Генпрокуратурі відмовились уточнити УНІАН, коли і хто саме погрожував родичам представника М.МЕЛЬНИЧЕНКА та самому екс-майору.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО готовий з’явитися до Генеральної прокуратури для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні ц.р. знову приїхав до України і почав, як сказав на останній прес-конференції генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, активно співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе, "чого не було раніше".

Заступник голови парламентської ТСК у справі Г.Гонгадзе Василь СІЛЬЧЕНКО 8 лютого заявив, що прийняв рішення вжити невідкладних заходів безпеки щодо важливого свідка у справі загиблого журналіста – М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

9 лютого П.СИЧОВ назвав реальною загрозу безпеці для М.МЕЛЬНИЧЕНКА на території України. У той же час він відмовився говорити, чи залишатиметься надалі його підзахисний в Україні для співпраці зі слідством, чи залишить її територію.

10 лютого один з фігурантів справи Г.Гонгадзе, колишній консул України в Мюнхені Володимир ЦВІЛЬ повідомив, що Володимир БОЛДАНЮК, який переховував М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Чехії, дав згоду передати до Генпрокуратури архів записів розмов екс-Президента України Леоніда КУЧМИ.