Харківська міськрада передасть у концесію п’ять великих комунальних підприємств

Харківська міськрада надасть у концесію 5 великих комунальних підприємств міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні на сесії депутати Харківської міськради.

До об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані у концесію, депутати віднесли підприємства «Харківкомуночиствод», «Вода», «Харківські теплові мережі», «Міжнародний аеропорт Харків», «Міськелектротранс».

Сьогодні на сесії було відзначено, що це дозволить запровадити на підприємствах енергозберігаючі технології, залучити інвестиції, підвищити якість послуг та знизити їх собівартість.

Депутати фракцій "Народного Союзу Наша Україна", БЮТ, КПУ, які голосували проти цього рішення, вважають, що передача життєво важливих підприємств у концесію може обернутися «руйнацією системи».

Свій категоричний протест проти передачі у концесію приватним структурам комунальних підприємств Харкова сьогодні заявили під час пікетування сесії міськради активісти громадського руху «Міський дозор». За словами лідера руху Владислава ПРОТАСА, передача у концесію головних комунальних підприємств фактично стане «розкраданням комунальної власності і аферою великого масштабу». Він заявив журналістам, що така політика вигідна керівникам міста, і вже одне це «є підставою для відставки мера Михайла ДОБКІНА».