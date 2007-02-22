Чиїм святом вважають українці 23 лютого (соцопитування)

36,5% громадян України сприймають 23 лютого як свято Радянської Армії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центра Разумкова.

27% вважають 23 лютого святом всіх чоловіків, а 22% вважають цей день святом захисників Вітчизни. Для 9,4% респондентів це звичайний день. 1,8 % опитаних вважають 23 лютого святом Української Армії, такий саме відсоток громадян вважає це свято всенародним. Решта опитаних вагалися з відповіддю або дали інші відповіді.

Суттєво відрізняється ставлення до цього свята серед молоді та людей старшого покоління. Причому чим старше категорія населення, тим більший відсоток тих, хто вважає 23 лютого святом Радянської Армії. Найбільший відсоток таких громадян у віковій групі від 60 років (47,9%), серед респондентів віком від 50 до 59 років цей відсоток становить 43,8%, а серед опитаних віком від 40 до 49 років – 40,1%. На противагу цьому серед респондентів віком від 18 до 29 років святом Радянської Армії цей день вважають 20,8%, а у віковій групі 30-39 років – 29,6%. Більшість молоді сприймає цей день як свято всіх чоловіків: серед респондентів віком від 18 до 29 – 37,6%, серед громадян віком від 30 до 39 років – 33,9%. У старших вікових групах частка опитаних, які ставляться до 23 лютого як до свята всіх чоловіків, є меншою: 27,8% серед респондентів 40-49 років, 22,8% серед респондентів 50-59 років, і 15,5% у віковій групі 60 років і старше, повідомили УНІАН у Центрі Разумкова.

За даними Центру, у відповідях на запитання спостерігалася регіональна специфіка. У Західному регіоні України переважна більшість громадян вважає 23 лютого звичайним днем (31,4%). На відміну від цього у Центральному регіоні цей показник становить 6,8%, на Півдні – 3%, а у Східному регіоні звичайним цей день вважають лише 2,3% громадян. У цих трьох регіонах більшість вважає 23 лютого святом Радянської Армії (43,6% у Центрі, 41,5% на Півдні та 33,7% на Сході). У Західному регіоні днем Радянської Армії 23 лютого вважають 25,7% респондентів.

Дещо відрізняється сприйняття 23 лютого чоловіками та жінками. Відсоток тих, хто сприймає 23 лютого як Свято Радянської Армії, серед чоловіків більший і становить 40%, а серед жінок 33,9%. Водночас жінки частіше ставляться до 23 лютого як до свята всіх чоловіків (29,6%), серед чоловіків цей показник дорівнює 24%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.