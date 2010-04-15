Київська митниця конфіскувала літак, який прибув з Арабських Еміратів

Київська регіональна митниця конфіскувала літак Ан-72 вартістю 5 млн. грн., подальша доля якого вирішуватиметься у судовому порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служи України, Київська регіональна митниця в рамках угоди, укладеної між компанією з Арабських Еміратів та столичним авіаційним заводом, оформила вантаж – літак Ан-72-100 цивільної авіації, який прибув на територію України для ремонту.

Згодом до Держмитслужби України із заявою звернулося російська компанія щодо проведення митного оформлення зазначеного літака, яка у документах була заявлена як його одержувач.

Але українські митники з’ясували у російських колег, що такої фірми як учасника зовнішньоекономічної діяльності в Росії не існує.

Таким чином, констатують в Держмитслужбі, зазначений літак був заявлений до переміщення через кордон України з наданням митному органу документів, які містять неправдиві дані про одержувача вантажу.

У зв’язку з порушенням митних правил літак вартістю майже п’ять млн. грн. вилучений, а його подальша для вирішуватиметься у судовому порядку.