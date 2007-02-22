Ющенко: дострокові вибори не змінять ситуації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що дострокові парламентські вибори не змінять ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в програмі кримському телеканалу, що транслював в прямому ефірі УТ-1.

Президент України підкреслив, що не хоче спекулювати питанням дострокових виборів: “в тому плані, що еліта і, перш за все, партійна, повинна зрозуміти - або краще знайти спосіб порозуміння і співпраці заради національних пріоритетів, або зрозуміти, що політика виборів, незалежно від результату, радикальної перестановки сил не принесе”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що виборці будуть “знову і знову показувати перстом своїм” на стіл переговорів і казати: “хлопці, сідайте, домовляйтесь”.

Президент пов’язує це з історію України, з ментальністю її людей: “одна частина України успадкувала одну особливість друга – іншу”. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що найкращим виходом для політичних сил є стіл переговорів – “не сваритись, не формувати реванш, коректно висловлюватись один до одного, не переходити межі моралі”. За його словами, мова йде про національні інтереси, а не про чиїсь особисті інтереси, чи про перетягування повноважень.