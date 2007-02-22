Україна і Росія провели переговори щодо кордону в Азово-Керченській акваторії

Питання українсько-російського державного кордону в Азовському морі, а також розмежування Керченської протоки, територіальних морів, континентального шельфу і виняткових економічних зон в Чорному морі обговорили 21-22 лютого в Києві делегації України і Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Делегації зосередили увагу на підготовці двосторонніх угод про співпрацю в галузях судноплавства, рибальства та охорони довкілля. Наступний раунд переговорів запланований на II квартал 2007 р.

Спецпредставник МЗС Росії з питань відносин з країнами СНД, посол з особливих доручень Валерій Кеняйкін зазначив, що проект договору про україно-російський кордон в Азовському морі буде готовий на квітень 2007 р. У свою чергу, посол з особливих доручень МЗС України Віктор Кирик підкреслив зближення позицій за визначенням лінії державного кордону в Азовському морі, зокрема на Північній, Центральній і Південній ділянках.

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