Семенюк знайшла підтримку у Кабміні

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК стверджує, що Кабінет міністрів підтримує пропозицію ФДМ закріпити в держвласності контрольний пакет акцій «Укртелекому»

Про це В.СЕМЕНЮК сьогодні повідомила УНІАН.

За її словами, пропозиція Фонду про закріплення в держвласності контрольного пакета акцій «Укртелекому» «знаходить відгук у (віце-прем`єра) Миколи АЗАРОВА».

Тим часом, голова ФДМ підкреслила необхідність реалізації на українському фондовому ринку 10-процентного пакета акцій цього підприємства, що, за її словами, дасть змогу дізнатися реальну ціну компанії.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України розглядає два варіанти реалізації міноритарного пакета акцій «Укртелекому».

За словами першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів М.АЗАРОВА, запропоновані варіанти відрізняються «лише датою виходу на ринок з цим пакетом». «Ми не квапимо Фонд держмайна, тому що це дуже відповідальне державне завдання. Хоча ми, звичайно, хотіли б одержати значні надходження від реалізації цього пакета», - пояснив він.

Президент України 26 січня ц.р. підписав Закон №580-V «Про внесення змін до деяких законів України», прийнятий парламентом 11 січня 2007 року. Законом визнані такими, що втратили силу, закони «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» і «Про припинення дії Закону України «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

ФДМ надіслав листа прем`єр-міністру, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 32,8% акцій ВАТ “Укртелеком” і 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Укртелекому» та «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10% пакет акцій цих ВАТ. ФДМ також пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” з пільгового продажу.

Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Олександр БОНДАР вважає, що основною метою планів ФДМ щодо “Укртелекому” та «Одеського припортового заводу» є не допустити їх реальної приватизації.

Міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ виступає проти приватизації «Укртелекому». «Я, як міністр, вважаю, що приватизація такої компанії і віддача контрольного пакета іноземній компанії або іноземному інвестору не сприятиме розвитку телекомунікаційної галузі в Україні», - заявив він 30 січня.

За словами міністра, «якщо «Укртелеком» буде проданий цього року, як було запропоновано Секретаріатом Президента, ми не одержимо навіть половини ціни за цю компанію».

На думку М.РУДЬКОВСЬКОГО, гідну ціну за «Укртелеком» можна одержати у разі, якщо протягом 1-1,5 ру провести серйозну підготовку приватизації.

М.АЗАРОВ щодо заяв М.РУДЬКОВСЬКОГО сказав: «Микола Миколайович - молодий міністр, який іноді дозволяє собі висловлювати думку, котра в цілому відрізняється від думки уряду, чого я собі не дозволяю робити, адже я відповідальний за цей уряд».