У Києві накрили «пральню», яка відмила 450 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України в м. Києві у результаті спеціальної операції припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке створило фінансову схему для переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, внаслідок махінацій у фінансово-господарській діяльності упродовж вересня 2009 - березня 2010 років зловмисниками незаконно перевели у готівку понад 450 млн. грн.

Встановлено, що для проведення оборудок було створено мережу з семи комерційних фірм та низки приватних підприємців, які ніби здійснювали реалізацію скретч-карток для поповнення рахунків мобільних телефонів. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово-звітними документами, обертаючи безготівкові кошти у готівку через банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

У результаті спільних заходів СБУ та податкової міліції столиці затримано організатора злочинного бізнесу - 31-річного киянина. Під час проведення обшуків в офісних та житлових приміщеннях тіньової структури виявлено понад півмільйона гривень готівки, 12 комп’ютерів, обладнаних системами банк-клієнт, печатки фіктивних комерційних підприємств та понад 40 банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. Вилучено також «тіньову» бухгалтерію злочинного угруповання.

За матеріалами СБУ слідчими податкової міліції порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Стосовно затриманого організатора злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідство триває.