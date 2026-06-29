Давно забуті скам'янілості гігантської акули підтвердили її величезні розміри

Зразок підтвердив максимальні оцінки розмірів, визначені на основі фотографій.

Дослідження, що встановили реальні розміри мегалодона, ґрунтувалися на єдиному наборі хребців, знайдених у глиняному кар’єрі в Грамі, Данія, наприкінці 1970-х років. Про це пише discovermagazine.

Однак, коли вчені вивезли зразок із первісної дослідницької лабораторії після публікації, він загубився, і залишилися лише фотографії.

Переломний момент настав наприкінці 2010-х років, коли співробітник Геологічного музею Копенгагена помітив кілька коробок із скам’янілостями, які тривалий час зберігалися без уваги. Виявилося, що це й є ті самі зниклі хребці.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Palaeontologia Electronica, повідомляє про результати повторного вивчення хребців. Хребці підтвердили максимальні оцінки розмірів, засновані на фотографіях. Комп’ютерна томографія показала, що акулі було не менше 64 років на момент смерті.

У каменях, що оточували кістки, було виявлено останки, імовірно, гігантської акули - перше в палеонтологічній літописі свідчення того, чим насправді харчувався мегалодон.

"Повторне виявлення хребців стало справжньою радістю, оскільки вони емпірично підтверджують максимальний діаметр хребців у 23 см, зазначений у літературі. Цей екземпляр є не тільки найбільшими відомими на сьогодні хребцями акули, але й найбільшими хребцями риби, які коли-небудь реєструвалися, наскільки нам відомо", - сказав провідний автор Кеншу Шимада.

Оцінка розмірів мегалодона підтверджена знайденими хребцями

Зазначається, що повний скелет мегалодона досі не знайдено, тому оцінки розмірів ґрунтуються на порівнянні діаметрів хребців. Найновіша максимальна оцінка становить приблизно 24,3 метра, а можлива вага - близько 94 тонн. Ця цифра отримана шляхом порівняння діаметра датського хребця, що становить 23 сантиметри, з більш повним набором хребців із Бельгії, які, ймовірно, належали особині довжиною приблизно 16,5 метра.

Більший датський діаметр дозволив дослідникам припустити, що тварина була набагато більшою, але досі ці розрахунки ґрунтувалися виключно на фотографіях, а не на фізичних зразках. Тепер, коли оригінал повернувся, ці розрахунки ґрунтуються на фізичних доказах. Метте Ельструп, керівниця відділу природної історії музею, сказала:

"Розмір має значення, коли йдеться про розуміння біології, екологічного впливу та географічного поширення цього вимерлого гігантського хижака".

Глиняний кар’єр у Грамі також розташований північніше за будь-яке інше підтверджене місце знахідки мегалодона у світі. Більші останки мегалодона, як правило, виявляються у холодніших водах, і цей екземпляр відповідає цій картині.

Як комп’ютерна томографія визначила вік акули

Цікаво, що скелет мегалодона складався з хряща, а не з кістки, а це означає, що більша його частина давно згнила. Хребці належать до небагатьох структур, які достатньо мінералізовані, щоб зберегтися, що робить їх унікальними й особливо цінними.

Щоб дізнатися вік цієї особини, команда провела сканування на наявність кілець росту - кілець, які утворюються з часом, подібно до того, як це відбувається на деревах. Сканування показало, що акулі було не менше 64 років на момент смерті, і теоретично вона могла дожити до 96 років.

Копалини вказують на першу відому здобич мегалодона

У породі, що оточувала хребці, був ще один сюрприз - фрагментарні зяброві структури та крихітні лусочки гігантської акули, виду, який може досягати значних розмірів, але набагато менших за мегалодона. Дослідники виключили можливість того, що самі хребці належали гігантській акулі, оскільки хребці гігантської акули мають іншу форму і були знайдені окремо в тому ж місці. Вони дійшли висновку, що останки гігантської акули є вмістом шлунка.

Для виду, відомого майже виключно за зубами, хребці, які провели чотири десятиліття у сховищі, виявилися більш інформативними щодо життя мегалодона, ніж усі інші знахідки, виявлені у цього виду досі.

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