Криза загострюється: Volkswagen може продати свої всесвітньо відомі бренди

У першому кварталі 2026 року операційний прибуток Volkswagen скоротився на 14%.

На тлі повідомлень про рекордне скорочення працівників Volkswagen розглядає продаж Ducati, PowerCo та деяких інших підрозділів. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що витрати, пов’язані з масштабними скороченнями персоналу, можуть повністю "з’їсти" кошти, отримані від нещодавнього продажу виробника промислових турбін Everllence. Його продали приблизно за 8 мільярдів доларів.

Експерти вважають, що якщо ці гроші підуть на покриття структурних проблем, а не на інвестиції, ефект від угоди буде обмеженим. У такому разі Volkswagen бути змушений піти на подальший продаж активів. Серед можливих рішень розглядаються відчуження мотоциклетного бренду Ducati або проведення IPO підрозділу Lamborghini.

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Деякі аналітики вважають, що ймовірність продажу цих брендів відносно низька. Більш імовірним сценарієм вважається продаж акумуляторного підрозділу PowerCo, бізнесу автономного водіння ADMT або виробника вантажівок Traton. Проблема для Volkswagen полягає в тому, що ці активи є менш привабливими для потенційних інвесторів і можуть оцінюватися значно нижче, ніж Everllence.

Гендиректор американського пікап-бренду Scout (належить Volkswagen Group) раніше зазначив, що IPO цього бізнесу розглядається як один із варіантів. За даними одного із джерел Financial Times, зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування щодо залучення зовнішніх інвесторів.

Керівництво Volkswagen також змушене розглядати можливість економії коштів шляхом скорочення інвестицій у деякі свої підрозділи, такі як вищезгадана PowerCo.

"Найкраще було б просто припинити інвестувати і змиритися з тим, що всі витрачені кошти – це вже безповоротні витрати. Думаю, це може бути найкращим фінансовим рішенням", – каже аналітик UBS Патрік Хаммель.

Volkswagen звільняє працівників

Німецький концерн Volkswagen планує в найближчі роки скоротити у всьому світі до 100 000 працівників (наразі в концерні працює близько 657 000 співробітників), а також закрити деякі заводи.

Компанія може піти на закриття чотирьох виробничих майданчиків. Серед них називають заводи у Ганновері, Цвіккау та Емдені, а також підприємство Audi в Неккарзульмі. Виробництво на цих майданчиках може бути припинене після завершення випуску нинішніх лінійок моделей. У випадку із Цвіккау це електромобілі Volkswagen ID.3 і Cupra Born.

Криза у Volkswagen – останні новини

Найбільший автовиробник Європейського Союзу може взагалі зникнути. У межах внутрішнього розслідування було опитано членів правління та наглядової ради Volkswagen AG, щоб оцінити рівень внутрішньої згуртованості.

Більшість топменеджерів дійшли висновку, що ситуація в концерні критична. Шестеро з дев’яти опитаних членів правління оцінили стан Volkswagen AG як такий, що потенційно становить загрозу для її подальшого існування, а ще троє назвали поточну ситуацію напруженою.

Панічні настрої керівництва Volkswagen мають під собою реальне підґрунтя. За даними Deutsche Welle, чистий прибуток концерну Volkswagen AG після сплати податків за минулий рік скоротився приблизно на 44% – до 6,9 млрд євро проти 12,4 млрд євро роком раніше.

Основним фактором падіння стали збитки, зафіксовані в дочірній компанії Porsche, що виникли на тлі перегляду стратегії з акцентом на подовження життєвого циклу двигунів внутрішнього згоряння. Це негативно позначилося на фінансових результатах материнського концерну. Додатковим ударом стали багатомільярдні втрати, спричинені митними обмеженнями США, запровадженими адміністрацією президента Дональда Трампа.

Деякі ознаки кризи з’явилися ще рік тому. Наприкінці 2025-го стало відомо, що Volkswagen припиняє виробництво автомобілів на своєму заводі в Дрездені. Таке рішення ухвалили на тлі падіння продажів у Китаї та послаблення попиту на європейських ринках.

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