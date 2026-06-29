Вартість виробництва PlayStation 6 вже майже сягнула $1000, і це ще не межа

Нове покоління консолей точно не буде дешевим.

Вартість виробництва PlayStation 6 вже сягнула $960 (~43 000 грн), що може зробити майбутню консоль найдорожчою в історії Sony. Про це повідомив надійний інсайдер Kepler_K2, який раніше публікував точні дані про залізо консолей.

Примітно, що ще в березні ця оцінка становила 760 доларів, тобто за три місяці вартість виробництва зросла на $200. Аналітики зазначають, що ціни на пам'ять та SSD продовжують зростати через попит з боку ШІ-ринку, і подорожчання комплектуючих може тривати.

При цьому $960 – це не ціна готової консолі для покупців. Йдеться виключно про вартість комплектуючих для виробництва консолі, без урахування логістики, податків, маркетингу та націнок. Sony традиційно продавала свої консолі на старті з мінімальним прибутком або навіть у збиток, розраховуючи компенсувати витрати за рахунок ігор та сервісів.

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Для порівняння, PlayStation 3 у 2006 році з’явилася на ринку з ціною $599, і її висока вартість була названа аналітиками однією з головних причин незадовільних продажів. Тим більше, що Microsoft вже випустила Xbox 360 на рік раніше за ціною від $299.

Нещодавно Sony під час спілкування з інвесторами підтвердила, що компанія не продаватиме PS6 зі значними збитками. Якщо криза в індустрії пам’яті продовжить поглиблюватися, то кінцева ціна консолі цілком може сягнути позначки в $1000.

Незважаючи на складну ситуацію на ринку, затримка виходу PS6 вважається малоймовірною. За даними Kepler_L2, Sony, як і раніше, має намір випустити нове покоління наприкінці 2027 року. При цьому мова йде не тільки про класичну стаціонарну приставку, а й про портативну модель.

Раніше Sony вкотре підняла ціни на PlayStation 5 по всьому світу. Тепер за базову PS5 з дисководом просять 650 євро (~33 000 грн), а за PS5 Pro – 900 євро (~46 000 грн). На цьому тлі продажі консолей PlayStation навіть побили 25-річний антирекорд.

Nintendo також незабаром готується підвищити ціну. З 1 вересня вартість Switch 2 зросте з 470 до 500 євро – менш ніж через рік після виходу консолі.

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