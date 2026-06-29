Опиняться 'в мішку': Чубаров розповів, яка ситуація в Криму змусить Москву до переговорів

Для цього потрібно остаточно перекрити постачання пального, товарів та боєприпасів на півострів.

Якщо російське окупаційне угруповання в Криму опиниться "в мішку", то Москва змушена буде просити Київ про переговори. Про це в ефірі "Київ24" сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, відповідаючи на запитання щодо того, чи розглядає він перспективу використати фактор Криму як аргумент для того, щоб посадити Росію за стіл перемовин.

"Це може завершитися тим, що Москва буде змушена запросити Київ, попросити, благати, щоб сісти за переговори. Це якщо нам вдасться остаточно перекрити постачання і пального, і будь-яких інших матеріалів, товарів, боєприпасів до Криму. І тоді російське окупаційне угруповання опиниться в мішку", - сказав він.

Так, додав він, якщо цей "мішок" вдасться дуже міцно зав’язати, то Москві ніде буде подітися. Натомість Київ знає, які умови виставити Москві.

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Стосовно того, що такі дії з боку Києва начебто можуть призвести до ескалації з боку Кремля, Чубаров зауважив: "А що ж нам тоді робити? Погоджуватися на подальшу окупацію наших земель? Нормальні дії країни, яка стала жертвою агресії, із захисту та намаганню звільнити свої захоплені агресором землі".

Голова Меджлісу також висловив думку, що абсолютна більшість партнерів України бачать, що Україна здатна успішно воювати, тож військова допомога з їхнього боку посилюватиметься.

Паливна криза

Як повідомлялося, у Росії через удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі стрімко погіршується ситуація з пальним.

Військовий експерт Іван Ступак зауважив, що у тимчасово окупованому Росією Криму діє чорний ринок палива. За його словами, ще кілька тижнів тому ціна за літр палива там була приблизно 200 гривень, то зараз - 250.

Крім того, зазначив він, водіям вантажівок за рейс до Криму півтора тижні тому пропонували 2-2,5 тисячі доларів. Станом на вечір 28 червня ця сума зросла вже до 4,5-6,5 тис. доларів за рейс.

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