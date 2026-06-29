Трамп прорахувався: політика США змусила Україну стати світовим лідером з оборони, - експерт

Одним із ключових чинників українського успіху став розрив залежності від обмеження на застосування зброї.

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спочатку викликала хвилю ейфорії серед російських радикалів, які очікували, що повне припинення американської підтримки дозволить Москві остаточно знищити українську державність.

Нова адміністрація Білого дому дійсно заблокувала фінансову та військову допомогу Києву, супроводжуючи це жорстким політичним тиском. Проте, як зазначає аналітик видання The American Prospect Раян Купер, замість неминучої капітуляції світ побачив унікальний феномен: Україна перехопила ініціативу.

Завдяки мобілізації європейських партнерів, радикальному реформуванню армії та безпрецедентному стрибку власного військово-промислового комплексу, Київ не просто вистояв, а й почав завдавати РФ системних стратегічних поразок.

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Одним із ключових чинників українського успіху став розрив залежності від обмеження на застосування зброї. Головна перевага українських далекобійних ракет та безпілотників полягає не лише в їхній низькій вартості, а й у повній відсутності будь-яких політичних обмежень щодо географії їхнього застосування.

Яскравим прикладом вітчизняного прориву стала крилата ракета "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За собівартості менше ніж 1 мільйон доларів вона демонструє дивовижну ефективність порівняно з американськими аналогами на кшталт Tomahawk, яка коштує 2,5 мільйона доларів при меншій дальності (2500 км).

Паралельно Україна закріпила за собою статус абсолютного світового лідера у сфері безпілотних технологій. На сьогодні 95% використовуваних дронів виробляються всередині країни. Обсяги виробництва настільки масштабні, що дозволяють покривати колосальні щомісячні потреби фронту та навіть частково експортувати продукцію. Провідні держави світу, включно зі Сполученими Штатами, наразі змушені звертатися до Києва, переймаючи досвід та закуповуючи готові технологічні рішення.

Війна на виснаження: удари вглиб РФ та параліч логістики

Повітряна кампанія ЗСУ перейшла на новий якісний рівень, змістивши акцент на знищення стратегічної інфраструктури в глибокому тилу ворога. Успішне застосування ракет "Фламінго" по об'єктах у Чебоксарах (965 км від кордону) та атаки на нафтопереробні заводи на околицях Москви продемонстрували безпорадність російської ППО. Найсвіжіший масований удар дронів, що відбувся 26 червня, охопив простір від російської столиці до окупованого Криму, де через критичний дефіцит пального загарбники змушені були оголосити надзвичайний стан. Погром російської нафтової галузі позбавив Кремль можливості надприбутків від світового стрибка цін на енергоносії, спровокованого конфліктом США з Іраном.

Більше того, українські спецслужби реалізують безпрецедентні за своєю зухвалістю операції. Купер нагадує про ліквідацію стратегічних бомбардувальників РФ прямо на авіабазах за тисячі миль від лінії фронту, куди вибухові дрони були доставлені у звичайних дерев'яних ящиках за допомогою нічого не підозрюючих цивільних російських логістів.

Системний розкол: внутрішній стан армій та інституцій

Подолавши минулорічну кризу з браком піхоти та неможливістю ротацій, ЗСУ оптимізували структуру командування та систему підготовки. Домінування у повітрі за рахунок БПЛА дозволило забезпечити регулярний відпочинок особового складу. Економічна стабільність країни утримується завдяки над зусиллям на місцях та фінансовим вливанням з боку ЄС і Великої Британії.

Російська армія зіткнулася з морально-психічним розпадом. Попри щомісячний приплив 30 тисяч новобранців, шалені втрати (за оцінками НАТО, загальні втрати РФ сягнули 1,5 мільйона осіб, з яких третина – безповоротні) нівелюють будь-який ефект мобілізації. Крім того, війська роз'їдає системна корупція. Офіцери вищої ланки повністю втратили реальний контроль над полем бою, оскільки підрозділи масово підкуповують командирів, аби не йти в суїцидальні атаки, або фальсифікують звіти про зайняті позиції.

Економічний перегрів та історичні паралелі для Путіна

Наразі російська фінансова система починає розповзатися по швах. Тотальна мілітаризація та вимивання працездатного населення призвели до найгострішого дефіциту робочої сили в історії РФ. Величезні державні витрати йдуть не на створення нового, а на банальний ремонт залишків радянської техніки часів Холодної війни, які вже майже вичерпані. Економіка катастрофічно перегріта, а інфляційні процеси стримуються лише жорсткою процентною ставкою на рівні 14,25%.

Обережна та дозована політика адміністрації Джо Байдена щодо надання зброї у 2023 році була помилковою. Якби Київ вчасно отримав повний арсенал далекобійних систем ATACMS, війну можна було б завершити набагато раніше.

Сьогодні Володимир Путін стоїть перед дилемою: оголошення загальної мобілізації остаточно зруйнує внутрішній соціальний договір та доб'є економіку. Російський диктатор часто апелює до історії, але йому варто згадати долю царя Миколи II, який також втягнув імперію у безглузду та криваву війну, що закінчилася крахом самодержавства. Якщо Путін не почне шукати миру, він ризикує повторити цей фінал, підсумовує аналітик.

Ситуація в Україні - останні події

Протягом червня Україна здійснила рекордну кількість повітряних атак на об'єкти російського військово-промислового комплексу. Як свідчать результати аналізу видання "Агентство", за цей місяць під ударом опинилися щонайменше 13 підприємств ВПК, що стало абсолютним максимумом з початку 2026 року.

Однією з останніх уражених цілей став волгоградський завод "Титан-Барикади", який зазнав атаки минулої суботи. Попри те, що російське керівництво офіційно не розкрило назву постраждалого підприємства, очільник Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив руйнування виробничих потужностей на одному з місцевих заводів. За його даними, внаслідок інциденту одна особа загинула, а ще 11 співробітників зазнали поранених.

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