Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету: який номінал і кому присвячена (фото)

Тираж монети становить до 75 000 штук.

Національний банк вирішив ввести в обіг нову пам’ятну монету "Українські народні казки. Кирило Кожум’яка", повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж монети становить до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

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На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

"Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Детальніше про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах", - додали в пресслужбі регулятора.

Пам’ятні монети НБУ – останні новини

29 червня Національний банк представив нову пам’ятну монету з нагоди Дня Конституції України. Номінал пам’ятної монети, виготовлена зі срібла, "30 років Конституції України" дорівнює 10 гривень. Тираж становить до 10 000 штук.

На початку червня стало відомо, які пам’ятні монети подорожчали у 1,5–10 разів буквально за лічені дні після старту продажів.

У травні Нацбанк також випустив дві нові обігові пам’ятні монети, які були присвячені Сумській та Чернігівській областям з загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом".

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