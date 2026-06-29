В 'Ощадбанку' стався масштабний збій через аномальну спеку

В роботі сервісів "Ощадбанку" стався збій через аномально високу температуру повітря. Про це повідомила пресслужба банку.
"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла потреба у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів "Ощадбанку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів банку. Технічні команди банку вже працюють над відновленням їх стабільної роботи.
У коментарях в соцмережах користувачі пишуть зокрема про проблеми з роботою додатку, а також неможливість здійснити оплату карткою в магазині. Представники фінустанови зазначають, що збій торкнувся також роботи POS-терміналів.
Спека в Україні – останні новини
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, і порадив українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети.
Через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла. Зокрема, про екстрені відключення повідомляється у Рівненській та Хмельницькій областях.
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