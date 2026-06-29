В 'Ощадбанку' стався масштабний збій через аномальну спеку

Користувачі скаржаться на неможливість оплачувати покупки карткою та збій в роботі додатку.

В роботі сервісів "Ощадбанку" стався збій через аномально високу температуру повітря. Про це повідомила пресслужба банку.

"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла потреба у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів "Ощадбанку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів банку. Технічні команди банку вже працюють над відновленням їх стабільної роботи.

Відео дня

У коментарях в соцмережах користувачі пишуть зокрема про проблеми з роботою додатку, а також неможливість здійснити оплату карткою в магазині. Представники фінустанови зазначають, що збій торкнувся також роботи POS-терміналів.

Спека в Україні – останні новини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, і порадив українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети.

Через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла. Зокрема, про екстрені відключення повідомляється у Рівненській та Хмельницькій областях.

30 червня на території кількох областей України планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляють пресслужби низки місцевих обленерго.

Вас також можуть зацікавити новини: